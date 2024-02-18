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VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi

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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu bölgelerde meydana gelen arızalara müdahale ediyor.

VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi

HAKKARİ - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arızalara müdahale ediyor.

VEDAŞ Yüksekova Arıza Onarım ve Bakım ekibi, ilçenin zorlu coğrafyasında gece gündüz, kar tipi demeden meydana gelen arızaları gideriyor. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu kırsal bölgelerde kopan hatlar ile trafolardaki arızaları onarmak için çaba gösteren ekipler, vatandaşlara kesintisiz enerji verebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Karlar içinde yaklaşık 15 kilometre yürüyen VEDAŞ personeli, ilçenin tüm mahalle, köyleri ve üs bölgelerini besleyen ana hatları bir bir onarımdan geçiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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