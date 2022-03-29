VEDAŞ ekipleri sokak hayvanları ve yaban hayatı için doğaya yiyecek bıraktı

MUŞ (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü Arıza Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri, kar yağışı nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları ile yaban hayatı için doğaya yiyecek bıraktı.

Muş'ta, zorlu coğrafyada elektrik arızalarını gidermede büyük çaba harcayan VEDAŞ ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük yaşayan yaban hayatı ve sokak hayvanlarını beslemeyi de ihmal etmiyor. Elektrik arızalarına giden ekipler, araçlarında bulundurdukları yiyecekleri kar üzerine sererek hayvanların beslenmesine yardımcı oluyor.

Yapılan beslemelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görev yürüttüklerini söyledi. Sahada çalışan elektrik arıza ekiplerinin özellikle kar yağışının yoğun yaşandığı son zamanlarda yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan hayvanlara araçlarında bulundurdukları yiyecekleri bıraktığını anlatan Coşar, "Bugün de ekiplerimizce Muş Ovası'nda doğaya et, buğday, marul, havuç, elma gibi sebze ve meyveler bırakıldı. Doğal hayatı desteklemeye devam edeceğiz. Yaban hayvanları bu dönemde yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için bu tür organizasyonlar yapılmaktadır" dedi. - MUŞ