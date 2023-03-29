VEDAŞ ekipleri, deprem bölgesindeki yaraları sarıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda afet bölgelerine giden VEDAŞ; Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerinin yeniden enerjilendirilmesi için geceli gündüzlü görev yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 'yüzyılın afeti' olarak nitelendirildi. Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 11 ili etkileyen depremler, büyük hasar ve can kayıplarına neden oldu. Deprem felaketi, hafızalardan silinmeyecek derin yaralar bıraktı. Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, afetin yıkıcı etkisinin yoğun olduğu bölgelerde enerji güvenliğini sağlarken, çadır ve konteyner gibi yaşam alanlarını enerjilendiriyor. Ekipler; 112 acil istasyonu, aşevi, hastane gibi kritik noktalara enerji sağlamak için bölgedeki kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışıyor.

"Elektrik altyapısını ayağa kaldırmak için koordineli çalışıyoruz"

İHA muhabirine konuşan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, depremin ilk saatlerinden itibaren ekiplerin koordine edilerek deprem bölgesine sevk edildiğini belirtti. Malatya'da ihtiyacın olmaması üzerine ekiplerin ilk etapta Adıyaman ve Kahramanmaraş'a yönlendirildiğini ifade eden Müdür Okuducu, "6 Şubat sabahında saat 04.30 sırlarında depremden haberimiz oldu. Erkenden şirkete geldik. Kendi hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Fakat ilk anda hazırlığımızı bize en yakın il olan Malatya için düşündük. Burada ihtiyacın olmadığı bilgisi üzerine, Adıyaman ve Kahramanmaraş için ekiplerimizi hazırladık. Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Bunlar koordinesinde bir çalışma yapılmasına karar verildi. Olaydan iki gün sonra Hatay'a da ekip gönderdik" dedi.

"Ekiplerimiz 'ihtiyaç yok' denilecek noktaya gidinceye kadar çalışma yapacak"

Şu ana kadar yaklaşık 216 ekibin deprem bölgesinde görev aldığını dile getiren Okuducu, "Bu arkadaşlarımız elektrik arıza onarım ve bakım çalışmaları için görevlendirildi. Şu an halihazırda 26 arkadaşımız Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor. Bu arkadaşlarımız ilk zamanlarda özellikle kritik tesislerin enerjilendirilmesi, hasar gören şebekenin onarılması, özellikle de arama-kurtarma ekiplerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve yardım ekiplerinin çadırlarına enerji verme gibi önemli görevlerde rol aldı. Daha sonra gelişen süreçte evleri hasar görmemiş ya da az hasarlı bölgelere enerji taşımayla ilgili çalışmalar ağırlık kazandı. Yaklaşık 20 gündür de çadır ve konteyner kentlere enerji vermeyle ilgili yoğun bir gayret gösterilmektedir. Ekiplerimiz aynı zamanda yine bölgede çalışan diğer ekiplerle koordineli bir şekilde arıza faaliyetlerine devam ettirmektedir. Gidilen bölgelerde 'ihtiyaç yok' denilecek noktaya gidinceye kadar çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Deprem bölgesinde arıza-bakım ve onarım çalışmasının yanı sıra, ilk günlerde 40 kişilik bir arama-kurtarma ekibini de gönderildiğini hatırlatan Okuducu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 gün boyunca Hatay bölgesinde çalışmalarımız oldu. Ekiplerimizin burada ciddi katkıları oldu. Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde elimizde kalan malzemelerimizi de yine çok hızlı bir şekilde çadır kentlerde kullanılmak üzere bölgeye gönderdik. Tabii bunun da ciddi bir şekilde faydası oldu. Bunun dışında jeneratör desteğimiz oldu. Halen de bölgede 7 adet jeneratörümüz orada hizmet vermektedir." - VAN