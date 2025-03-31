Gümüşhane ile Bayburt illerini birbirine bağlayacak olan ve yapımına 2017 yılında başlanan Vauk Dağı Tüneli 8 yıldır tamamlanamadı.

Yapımına Bayburt Group tarafından başlanılan ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayacak önemli bir güzergahta yer alan Vauk Dağı Geçidi'nin altından geçmesi planlanan ve yapımına 2017 yılında başlanan Vauk Dağı Tüneli 8 yıldır tamamlanamadı. 8 yılda sadece yüzde 50'si tamamlanan ve 2021 yılında hizmete alınması beklenen daha sonra ise bu sürenin 2023 yılına kadar uzatıldığı tünelin inşaat sahaları hayalet şehri andırırken, tünel inşaat alanlarında, paslanmış malzemeleri koruyan bekçilerden başka kimse bulunmuyor. Bin 850 metre rakımda yer alan Vauk Dağı Geçidi'nde çift tüp uzunluğu yaklaşık 15 kilometre olarak inşa edilmesi beklenen tünel inşaatının 2024 yılının Mayıs ayında ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulmasının ardından ise hiçbir çalışma yapılmadı.

Özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Vauk Dağı Geçidi'ndeki tünelin bir an önce bitmesi gerektiğini savunan vatandaşlar ise, çalışmayı tamamlayamayan firmaya tepki gösterdi.

Vauk Dağı Tüneli'nin Gümüşhane ve Bayburt illeri için olduğu kadar Türkiye için de çok önemli bir proje olduğunu belirten esnaf İbrahim Bektaş, "Bildiğimiz kadarıyla 2017'de başlayan Vauk Dağı tüneli inşaatı 2021 yılında bitecekti ama şu an hala bitmedi ve çalışma da yok. İlimiz için de önemli olan bu tünel Karadeniz ile Doğu illerini birbirine bağladığı için, Gümüşhane'nin kalbi olarak gördüğümüz için bunun yanında Kop Dağı Tüneli ve Tersun Dağı Tüneli gibi biz bunları kalbi besleyen damarlar olarak görüyoruz. Çünkü ilimizin Köse, Kelkit ve Şiran ilçesinde hayvancılık yaygın olduğu için ve Doğu'nun da bir hayvan pazarı Kelkit'te olduğu için ilimize çok katkısı olacağını düşünüyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE