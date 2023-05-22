Vatandaştan su kuyusunda mahsur kalan köpekler için kurtarma operasyonu

Afyonkarahisar'da tarladaki su kuyusuna düşen ve mahsur kalan 5 yavru köpek, çevrede mantar toplayan 2 kişi tarafından kurtarıldı. Vatandaşların kurtarma operasyonu ise cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Şuhut'ta iki vatandaş, mantar topladıkları esnada 5 yavru köpeğin kullanılmayan bir su kuyusunun içerisinde mahsur kaldığını görünce kendi imkanlarıyla yavru köpekleri kurtardı. İnsanlığın ölmediğini gösteren Hasan Kılınç ve İdris Altıkulaç isimli vatandaşlar, köpekleri kuyudan çıkararak özgürlüklerine kavuşturdu. Yavru köpeklerin annelerine kavuşması ise duygu dolu anların yaşanmasına sahne oldu.

Yavru köpeklerin özgürlüklerine kavuşmasını sağlayan Hasan Kılınç, konuyla ilgili açıklamalarında, "Duygularımız öncelikle çok güzel. Onların da yaşamaya, özgürlüklerine kavuşmaya hakları var. Bize yavru köpeklerin su kuyusuna düştüğünü söylediler. Annelerinin başında tahminim 3-4 gün öncesine ya da 3 gün olduğunu tahmin ediyoruz. Yavru köpeklerin orada olduğunu tahmin ediyoruz. Biz de görevimiz olan Allah rızası için gittik kurtardık, mutlu olduk. Köpekler sevindi, biz de sevindik. Annesine kavuşturduk. Acıktıkları belliydi, annelerine sarıldılar hemen. Allah rızası için görevimizi yaptık yani bu kadar" dedi. - AFYONKARAHİSAR