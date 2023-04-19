Vatandaşların metrelerce uzayan baklava kuyruğu

Eskişehir'de vatandaşlar, Ramazan Bayramının önemli bir lezzetlerinden olan baklava ihtiyacını karşılamaya çalışırken, bir iş yerinde sabah saatlerinden itibaren metrelerce uzayan kuyruk oluşuyor.

Baklava alışverişini yoğunluğun yaşanacağı arife gününe bırakmak istemeyen Eskişehirliler sabahın erken saatlerinden itibaren baklavacılara akın etti. Onlarca vatandaş sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun, fıstıklı, cevizli, havuçlu ve fıstık sarma çeşitlerindeki baklavaları satan dükkanın bulunduğu sokağa kadar metrelerce uzadığı görüldü. Kilosunun 52 liraya satıldığı baklava satıldığını öğrenen yoldan geçen vatandaşlar da sıraya girip baklava almak için bekledi. Kuyruktaki vatandaşlar uygun fiyat satıldığı için erkenden kuyruğa girdiklerini söyledi.

Fiyatının uygun olduğu için kuyruğa girdiğini belirten emekli vatandaş Mustafa Yılmaz, "Bu dükkandaki baklava fiyatları biz emekliler için ideal. Fiyatları uygun. Başka yerde 150 lira ama burada 52 lira. Onun için sıraya girdik. Baklavanın lezzeti de güzel. Uygun fiyatlı olduğu için herkes buraya geliyor, o yüzden yoğunluk oluşuyor. Bu kadar kuyruk olursa bir saatte sıra geliyor. Ramazan çok güzel geçti. Havalar serindi. Bir de günler kısa olunca Ramazan'ın nasıl gelip, geçtiğini anlayamadık. Bayramda evde misafirlerimizi bekleyeceğiz. Torunlara, çocuklar gelecek, onlara para vereceğiz" diye konuştu.

"Geldiğimde sırada 100 kişi vardı"

Sabah saat 9'dan beri kuyrukta beklediğini ifade eden Abdurrahman Uymaz ise "Bugün tatlı almaya geldik. Yıllardan beri alıyoruz. Aynı fiyata başka yerlerde de var ama burada satılanın lezzeti farklı olduğu için burayı tercih ettik. Baklavalarında glikoz kullanmadıklarını düşünüyoruz. Sabah 9'dan beri sırada bekliyoruz. Geldiğimde 100 kişi vardı. Yan sokağa kadar taşan muazzam bir kuyruk var. Kimi vatandaşlar sahurdan beri sırada beklediğini söylediler. Bazı şeylerin ucuz ve kaliteli yapılabildiğini düşünüyorum. Herkesin bayramı fırsata çevirerek baklava fiyatlarını yükseltmesini istemiyorum. Burada günde en az 10-15 kişilik sıra oluyor. Bayramlarda ise buradaki baklava talebinde patlama yaşanıyor" dedi. - ESKİŞEHİR