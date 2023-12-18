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Vatandaşlar Yarım ve Veresiye Börek Alıyor

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde börek satan Ziya Yakışır, vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle yarım ve veresiye börek aldıklarını belirtti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır börek satan Ziya Yakışır, vatandaşların alım gücünün iyice düştüğü ve yarım börek hatta veresiye börek aldığını söyledi. Yakışır, "Millet hep börek yiyor ne yapsın vatandaş. Yemiyor da gerekirse. Yarım börek isteyen oluyor tabi ki. Veresiye yiyorlar veresiye. Bırak parayı veresiye yiyorlar. Yarımı 5 lira, tümü 10 lira. '5 liram var' diyor ne yapayım mecbur veriyoruz adama, yapacak bir şey yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 10 yıldır seyyar olarak börek satan Ziya Yakışır, alım gücü düşen vatandaşların lokantalarda yemek yiyemediğini börek yediğini ifade etti.

"VERESİYE YİYORLAR"

Börek satıcısı Ziya Yakışır şöyle konuştu:

"10 yıldır börekçiyim. Vatandaş yemek yiyemez oldu böreğe düştü. Börek 10 lira. Biz ekonomi diyoruz ekonomi, ekonomi, ekonomi... Geçen sene 5 liraydı börek bu sene 10 lira. Ucuz aslında börekte yapınca vatandaş yiyemiyor ne yapalım mecbur ucuz veriyoruz yani. Vatandaş lokantaya gidemez oldu. Aldığı maaş 7 bin 500 lira emekli para alıyor, nasıl geçinsin adam? Bir kuru fasulye pilav olmuş 100 lira. Kebap dürüm olmuş 150 lira nasıl geçinsin bu adam? Millet hep börek yiyor ne yapsın vatandaş. Yemiyor da gerekirse. Yarım börek isteyen oluyor tabi ki. Veresiye yiyorlar veresiye. Bırak parayı veresiye yiyorlar. Yarımı 5 lira, tümü 10 lira. '5 liram var' diyor ne yapayım mecbur veriyoruz adama, yapacak bir şey yok."

Kaynak: ANKA / Yerel

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