Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu - Haberler

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Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Yerel
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Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu Elazığ'da yaralı halde bulunan baykuş için vatandaşlar seferber oldu.

Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da yaralı halde bulunan baykuş için vatandaşlar seferber oldu.

Olay, İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde ortasında yaralı bir baykuş gördü. Bunun üzerine vatandaşlar yaralı baykuşu yakalayarak, bir kutuya koydu. Vatandaşlar daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek, yaralı baykuşu Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Yaralı baykuş tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Yerel

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