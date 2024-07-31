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Eskişehir'de Vatandaşlar Hamas Lideri İsmail Haniye ve Filistinliler İçin Dua Etti

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Eskişehir'de Reşadiye Camii'nde toplanan bir grup vatandaş, Uzman Çavuş Seydi Ünlü, Hamas lideri İsmail Haniye ve Filistinliler için dua etti. Vatandaşlar, İsrail aleyhinde sloganlar atıp tekbir getirdikten sonra olay çıkarmadan dağıldı.

Eskişehir'de camii avlusunda toplanan bir grup vatandaş, Uzman Çavuş Seydi Ünlü, Hamas lideri İsmail Haniye ve Filistinliler için dua etti.

Eskişehir'de bulunan Reşadiye Camii'nde ikindi namazı sonrası bir grup vatandaş toplandı. Vatandaşlar, hem Somali'de geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Seydi Ünlü için hem de suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistinliler için ayrı ayrı dua etti. İsrail aleyhinde sloganlar atıp, tekbir getiren vatandaşlar, daha sonra cami avlusundan olaysız dağıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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