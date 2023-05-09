Vatandaşlar takla similasyonu ile emniyet kemerinin önemini idrak etti

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından takla similasyonu kurularak vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce valilik binası önünde bulunan Vilayet Meydanı'na takla similasyon aracı konumlandırıldı. Muhtemel kaza anında emniyet kemerinin işlevini ve görevini anlatmak için kurulan alana vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Trafik polisleri tarafından isteyen vatandaşlar, saatte 8 ila 10 kilometre hızla takla atan araca bindirildi. Emniyet kemeri takılan vatandaşların tam tur takla atmalarına rağmen yerlerinde kaldıkları görüldü. Yapılan anlamlı etkinlik deneyim gösteren ve izleyenlerden büyük beğeni topladı. - ESKİŞEHİR