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Vatandaşlar serinlemek için denize akın etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vatandaşlar serinlemek için denize akın etti

Zonguldak'ta 21 Haziran itibariyle açılan Kapuz Plaj Tesisleri'ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta 21 Haziran itibariyle açılan Kapuz Plaj Tesisleri'ne vatandaşlar ilgi gösterdi. Hafta başı olmasına rağmen kalabalık olan plajda vatandaşlar denizin ve güneşin tadını çıkarttı.

Zonguldak'ta etkili olan sıcak hava nedeniyle serinlemek için denize giden vatandalar denizin ve güneşin tadını çıkarttı. 21 Haziran itibariyle açılan Kapuz Plaj Tesisleri'ne hafta başı olmasına rağmen vatandaşlar akın etti.

Kapuz Plajına halkı yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Tesis Müdürü Korkmaz Kartal, "Biz sezonu 21 haziranda açtık. Bütün hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. Birkaç gün yoğun bir şekilde yağmurlar yağdı. Yağmurların ardından vatandaşlarımız tesislerimize yoğun ilgi göstermeye başladı. Kapuz Plajı herkes tarafından bilinen bir özelliği vardır. Kumu özel bir kumdur. Tesisimizin temizliği ve güvenliği anlamında dikkat ediyoruz. Gelen vatandaşlarımız bu konuda bize memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bizde bu memnuniyete en iyi şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Cankurtaran ekiplerimiz görevlerini layıkıyla yapıyorlar"

Cankurtaran ekiplerinin halkın güvenliği için görev yaptığını ifade eden Tesis Müdürü Korkmaz Kartal, "Bizim burada 4 kişilik cankurtaran ekibimiz var. Bizim için en önemli konulardan birisi can sağlığı bazı konularda eksikliğimiz olsa onlar telafi edilir ama canın asla telafisi olamaz. Biz bu bilinçle cankurtaran ekibi arkadaşlarımızla zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Bu konuda oldukça deneyimli arkadaşlarımız var. Tesisin açık olduğu saatlerde mutlaka ikişer kişi şekilde görev yapıyorlar. Ekiplerimiz bu konuda görevlerini sahada yansıtıyorlar. Geçsene ciddi anlamda kurtarmalar oldu. Bu konuda hassasiyet göstermeye devam ediyoruz. Çünkü her an her şey olabilir" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

21 Haziran Zonguldak Yerel Haberler

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