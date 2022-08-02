Vatandaşlar motivasyon kaynağını ağaçlara yazılan notlarda buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vatandaşlar motivasyon kaynağını ağaçlara yazılan notlarda buldu

Vatandaşlar motivasyon kaynağını ağaçlara yazılan notlarda buldu

Eskişehir'de şehrin farklı bölgelerinde ağaçlara asılan notlara yazılan motivasyon sözleriyle, her insanın kendine güvenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

 - Güncelleme:

Eskişehir'de şehrin farklı bölgelerinde ağaçlara asılan notlara yazılan motivasyon sözleriyle, her insanın kendine güvenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Eskişehir'de bir vatandaş, kaldırımın üzerinde bulunan ağaçlara yapıştırdığı notlara motivasyon sözleri yazdı. Şehrin farklı noktalarındaki ağaçların üzerine asılan sözler, yoldan geçenlere kendilerine güvenmeleri mesajını veriyor. Kim tarafından yazılıp ağaçlara asıldığı bilinmeyen notlarda, "Akıl ve faaliyet ile başarılamayan iş yoktur." ve "İnan ki güzel işler başarabiliriz" benzeri sözler yazıldı. Ağaçlardaki kağıtlara yazılan sözlerle, insanların kendisini sevmesi ve yaptıkları işlerde başarılı olması konusunda farkındalık oluşturduğu yorumu yapıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title