Vatandaşlar İsrail'i kınayıp Filistin'e destek için yürüdü

SAKARYA - Sakarya'da STK temsilcileri ve vatandaşlar, Filistin'e destek vermek ve İsrail'i kınamak amaıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yürüyüş düzenledi.

Adapazarı ilçesindeki Salko Camii önünde toplanan kalabalık, Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirdi. Sakarya Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden yürüyen vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla Adapazarı Kültür Merkezi önüne geldi. Burada tekbir getiren grup, İsrail'i kınadı.

STK'lar adına konuşma yapan Abdülaziz Üstündağ, "On yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail, 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da artırdı. Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalciler, son 2 aylık süreçte 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere 17 binden fazla Filistinliyi şehit etti. İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuk tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüzbinlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken, ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. ve ne hazindir ki askeri, ekonomik ve siyasi anlamda büyük güçlere sahip olan İslam ülkeleri de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyorlar. Yalnızca vatanlarını işgale teslim etmedikleri için ağır bedeller ödeyen, yakınlarını kaybeden, evlerini kaybeden ve hatta her an kendi hayatlarını kaybetme tehlikesi bulunan Filistinliler, haklı davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinli kardeşlerimiz, verdikleri mücadele ile insanlığın onurunu korumaya devam ediyorlar" dedi.

"Hiroşima saldırılarında atılan bombaların üç katından fazla bomba atıldı"

Üstündağ şöyle devam etti:

"İşgalci İsrail'in saldırıları bir kere daha gösterdi ki, siyonizm yalnızca Filistin için değil, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya için büyük bir tehdittir. Tarih, çok zalim devletler gördü. Tarih boyunca zalim hiçbir devlet abat olamadı. Her biri er ya da geç işledikleri zulümlerin bedelini çok ağır bir şekilde ödedi ve nesillerine zulümlerini bir utanç olarak bıraktılar. İsrail de Allah'ın izniyle hedefine asla ulaşamayacak. İşgalci İsrail rejimi, yaralıların tedavisini dahi engelliyor. Hatta Gazze'ye yakıt girişini yasaklayarak kuvözdeki bebekleri ve yoğun bakımdaki ağır hastaları ölüme terk ediyor. Yıllardır Filistinlilerin topraklarını işgalci teröristler eliyle gasp eden İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımla Filistinlileri vatanlarını terk etmeye zorluyor. İşgalci İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye tüm dünyanın yaklaşık 80 yıldır acısını unutamadığı Hiroşima saldırılarında atılan bombaların üç katından fazla bomba atıldı" diye konuştu.