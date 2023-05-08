Vatandaşlar antika radyo tamiri yerine sıfır radyoya yöneliyor

Eskişehir'de 60 yıldır radyo tamirciliği yapan Fehmi Kocuklu, yüksek işçilik maliyeti nedeniyle vatandaşların radyo tamir ettirmek yerine artık yeni radyo almayı tercih ettiklerini söyledi.

Kocuklu, küçük eski tarz butik dükkanında eski tip lambalı radyo, makaralı teyp tamiri ile eski radyolara FM ilavesi, boya, cila, yenileme ve antik radyo alım satımı yapıyor. 60 yıldır ince işçilikle bozulan radyolara hayat veriyor. 1966 yılında kurduğu küçük, şirin dükkanında bozuk radyoların tamirini titizlikle yapan Fehmi Kocuklu, radyoların tamiri için gerekli bazı parçalarını bulmak için sınırları aşarak Çin'den getirttiğini söyledi. Eski tip radyoların artık malzemelerinin pek bulunmadığına dikkat çeken Kocuklu, antika radyo sever vatandaşların artan işçilik maliyeti nedeniyle yenisini aldıklarını söyledi.

"Malzemelerin birçoğunu Çin'den getirtiyoruz"

Çok eski radyoları parçalayıp içindeki malzemeleri diğer tamir edilecek radyolarda kullandıklarını belirten Kocuklu, "1940'ların 50'lerin radyolarını getirip tamir ettiriyorlar. Kasetler, teypler çıkınca radyolar biraz demode oldu. Ama şimdi antika oldu. Antika olarak görev yapıyor radyolar. Eski tip radyoların malzemesini bulmak zor. Malzemelerin birçoğunu Çin'den getirtiyoruz. Lambalarını falan Çin yapıyor. Fabrikalar bunların malzemesini pek üretmiyor. Çok eski radyoların içini dağıtıyoruz, parçalıyoruz. Onların parçalarını kullanıyoruz. Bu şekilde işimizi idame ettiriyoruz. Vatandaşların getirdiği radyoların neredeyse hepsi dedelerinden, babalarından miras kalmış olanlar oluyor. Kendi satın aldığı radyolar olmuyor. Biz derleyip, toplayıp vitrine koruyoruz. Bizden gelip satın alırlarsa antika olarak evlerinde bulunduruyorlar. Satılık olanlar da var" ifadelerini kullandı.

"Antikalar göze hitap ediyor"

Radyolara FM eklemenin maliyetli olduğunu dile getiren Kocuklu, eski tip antika radyoların göze hoş gelen yapısı geldiğini söyleyerek, "Bize getirdikleri radyolarda frekans modülasyonu (FM) olmuyor, biz FM de ilave ediyoruz. FM eklemenin fiyatı 500 lira. FM ilave edince çalışmaya başlıyor. Eskiden Ankara, İstanbul, Trabzon, Erzurum'da hep AM istasyonları vardı. Bunların hepsi kapandı. Şimdi FM'ler var. FM varsa dinleyebiliyorsun. Yeni radyolar daha kaliteli ama antikanın görüntü daha farklı, cazibeli. Antikalar göze hitap ediyor. Yenilerde ses kalitesi süper. Telefonu açıyorsun, istediğin radyoyu, müziği dinleyebiliyorsun. O zamanki teknolojiyi şimdikine uygulayamayız. O zaman en ileri teknoloji bunlardı. Her geçen gün teknoloji gelişti, bunlar demode oldu" dedi.

"Tamir ettirmek yerine yenisini tercih ediyorlar"

Radyo tamirciliğinin ileriki yıllarda devam etmesinin çok zor olacağını ifade eden Fehmi Kocuklu, "Kaldır at, yenisini al dönemi var. Tamir edenler de o şekilde hazırlıyor. Bozulduğu zaman gitsin alsın diyorlar. Radyo tamiratı, işçiliği artık pahalılaştı. FM ekleme 500 lira, radyonun kendisi 300 lira. Tamiratı için 500 lira ödüyor. Tamir ettirmemek için yenisi almayı tercih ediyorlar. Sistem bu şekilde ilerliyor artık" diyerek sözlerini noktaladı. - ESKİŞEHİR