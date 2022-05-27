Vatandaşın 'Ufo' iddiası - Haberler

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Vatandaşın 'Ufo' iddiası

İhlas Haber Ajansı - Ali Soydemir - Yerel
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Vatandaşın 'Ufo' iddiası Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, sabaha karşı 'Ufo' olduğunu iddia ettiği ve havada gördüğü ışık kütlesini cep telefonu ile kayda aldı.

Vatandaşın 'Ufo' iddiası

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, sabaha karşı 'Ufo' olduğunu iddia ettiği ve havada gördüğü ışık kütlesini cep telefonu ile kayda aldı.

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabaha karşı namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı. Karşısında büyük bir ışık kütlesi gördüğünü ifade eden Kocaman, Ufo olduğunu iddia ettiği cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı. Işık kütlesini saniye saniye kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı.

(MU-OD-SO-Y)

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Yerel

Şirinevler Nazilli Aydın Yerel Haberler

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