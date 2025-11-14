Haberler

Diyanet'ten 'Vatan ve Millet Ruhumuz' Temalı Cuma Hutbesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, 14 Kasım 2025 tarihli Cuma hutbesinde 'Vatan ve millet ruhumuz' konusunu ele aldı. Hutbede, vatan bilinci ve milli değerlerin önemi vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğe özel bir yer ayrılarak, kahraman askerlerin fedakarlıkları hatırlatıldı. Birlik ve beraberlik çağrısı yapılırken, şehitler için dua edildi ve milletin milli-manevi değerlere sahip çıkmasının gerekliliği ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 14 Kasım 2025 tarihli Cuma hutbesinin konusunu "Vatan ve millet ruhumuz" olarak açıkladı. Hutbede, vatan bilincinin, milli değerlerin ve birlik-beraberliğin önemi vurgulandı.

Hutbede vatanın, yalnızca bir toprak parçası olmadığı; bağımsızlığın, şehitlerin mirasının ve milletin ortak ruhunun sembolü olduğu ifade edildi. Milletin yüzyıllardır uğruna bedel ödediği bu mukaddes yurdun, huzur, güven ve özgürlük bilinciyle korunması gerektiği belirtildi.

Mehmetçiğe özel vurgu

Cuma hutbesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik'e özel bir yer ayrıldı. Mehmetçiğin "Peygamber Ocağı"nı temsil ettiği belirtilirken, vatan sevgisi için fedakarca mücadele eden kahraman askerlerin, tarihten günümüze tüm zor şartlarda bayrağı ve millet değerlerini korumaya devam ettikleri ifade edildi.

Hutbede şairlerin dizelerine yer verilerek şehitlik ve vatan uğruna mücadele eden askerlerin değeri hatırlatıldı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de şehitler için verilen müjdeye dikkat çekilerek, onların Allah katında diri oldukları ve rızıklara mazhar kılındıkları ayet-i kerime ile hatırlatıldı.

Birlik, beraberlik ve milli değerler çağrısı

Hutbede, devletin bekası, milletin selameti ve toplumsal dayanışma için milli-manevi değerlere sahip çıkmanın önemi vurgulandı. Fitne ve ayrıştırıcı unsurlara karşı uyanık olunması gerektiği ifade edilerek birlik ve kardeşliğin önemi bir kez daha kaydedildi.

Şehitlere rahmet, millete birlik temennisi

Hutbenin sonunda Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un Fethi'nden Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a kadar vatan için hayatını feda eden tüm şehitler rahmetle yad edildi. Ayrıca geçtiğimiz Salı günü yaşanan uçak kazasında şehit olan askerler için de dua edildi.

Hutbe, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu hadisiyle tamamlandı:

"İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz: Biri Allah korkusundan ağlayan göz; diğeri ise gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 vatan evladına son görev! Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor

20 vatan evladına son görev
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Derince Limanında büyük operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Derince Limanında operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.