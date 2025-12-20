Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: Türkiye Asya'nın En Öncü Konumdaki Ülkelerinden Biri

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Dünya değişiyor, yepyeni bir dünya doğuyor ve o dünya Asya'dan yükseliyor. Türkiye de o Asya'nın en önden, en öncü konumlarındaki ülkelerinden biri" dedi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeni yıla merhaba kahvaltısı" etkinliğinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yayımladığı strateji belgesine dikkat çeken Bursalı, şöyle konuştu:

"Amerika Birleşik Devletleri bir strateji belgesi yayımladı. Özeti şu, 'Biz yenildik. Orta Doğu'ya gömüldük. Trilyon dolarlarımızı harcadık, karşılığında da istediğimizi bulamadık ve gidişatımız iyi değil' diyor. 36 trilyon dolar borca batmış bir Amerika. 1950'lerde dünyanın yarısını üretirken şimdi yüzde onlara, on beşlere düşmüş bir Amerika. Şimdi yenilgilerini kabul ediyorlar ve hatta 'Sadece biz yenilmedik, Avrupa medeniyeti de çöktü' diyor. Dünya değişiyor, yepyeni bir dünya doğuyor ve o dünya Asya'dan yükseliyor. Türkiye de o Asya'nın en önden, en öncü konumlarındaki ülkelerinden biri."

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Bursalı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şu an PKK'ya beyaz bayrak çektiriliyor. Türkiye içinde neredeyse terörist bırakılmadı ve teslim alma aşamasına geldik. Bu noktaya gelmişken Türkiye, biz dedik ki bakın, bunu 'Terörsüz Türkiye' diye küçük bir şeye sıkıştırmayın. Önemli olan ellerindeki silahların bırakılması değil; zihinlerdeki silahların bırakılması, zihinlerdeki, bilinçlerdeki ayrılıkçılığın silinmesi. Dedik ki bunun adını 'bütünleşen Türkiye' stratejisi koyalım. Çünkü Abdullah Öcalan da mektupta ne diyor? 'Devletle ve toplumla bütünleşmek amacıyla o silahı bırakacaksınız ve bu amaçla örgütü feshedeceksiniz' diyor. Tabii buna herkes karşı çıktı. Amerika karşı çıktı. İsrail karşı çıktı. PKK karşı çıktı; önemli bir kanadı ama bunu benimseyenler de var. Biz o yüzden dedik ki bu bir bütünleşme sürecidir."

Vatan Partisi İl Başkanı Emre Aykın ise şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti, devrimin hediyesidir. Atatürk devriminin, milli demokratik devrimin hediyesidir ve Kurtuluş Savaşı'yla birlikte bizler, devrimi korumaya söz verdik. Devrimde kazanılmış mevziler kaybedilmez. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal, siyasal bütün bunalımların, bütün çürümüşlüklerin, şikayet ettiğimiz her şeyin, açlığın, sefaletin, sokakta yatan çocukların, istismara uğrayan insanların, güçlülerin güçsüzü ezdiği bu düzenin tek sebebi, devrimde kazanılan mevzilerin kaybedilmesidir ve Vatan Partisi bugün o mevzileri yeniden edinmek, yeniden kazanmak için mücadele etmektedir."