Varto'da Berat Kandili programı idrak edildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muş'un Varto ilçesinde Ramazan ayının habercisi Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili programı yoğun ilgi gördü. H. Kaya Özer Camii'nde düzenlenen programa Varto Müftüsü Bayram Öztürk, imam hatipler, Varto İmam Hatip Anadolu Lisesi çalışanları, lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Bayram Öztürk'ün sohbetiyle başlayan programda konuşan Varto Müftüsü Bayram Öztürk, günün anlam ve önemine değinerek, "Üç aylar manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan Berat Kandili gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp O'nu anacağız. İnşallah Varto'muz için hayırlara vesile olur. Bugün bu anlamda hem çocuklarımızla hem gençlerimizle hem Varto'muzun güzel insanları ile beraber olma imkanı veren Rabbimize hamd olsun. İnşallah güzel bir program olacak. Gecemize katılan bütün Müslüman kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin gecesini tebrik ediyorum. Bizim için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Program, imam hatiplerin Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardında kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Hayırsever getirdikleri hayırları dağıttı. - MUŞ