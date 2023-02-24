Varilleri depremzedeler üşümesin diye sobaya dönüştürüyorlar

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Sakaryalı demir doğrama ustaları, depremzedeler üşümesin diye varilleri sobaya dönüştürerek afet bölgesine gönderiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma sebebiyet veren depremlerin ardından yaraların sarılabilmesi için Türkiye seferber oldu. Ülkenin birçok şehrinden giyim, gıda ve barınma gibi yardım tırları bölgeye sevk edilirken, ısınmak için de imkanı olan vatandaşlar çeşitli materyalleri sobaya çevirerek bölgeye gönderiyor. Bu çerçevede Kocaali ilçesinde de demir doğrama ustaları Yusuf Kısa ve Şaban Çelik de işletmelerinde varilleri sobaya çeviriyor. Araçlara yüklenen sobalar, afet bölgesine gönderiliyor. Bugüne kadar afet bölgesine 100'ün üzerinde soba gönderen işletme, üretime devam ediyor.

"Depremzede kardeşlerimiz üşümesin yeter"

Varilleri sobaya dönüştürerek deprem bölgesine gönderdiklerini aktaran Yusuf Kısa, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz üşümesin diye böyle bir şey düşündük. Depremzede kardeşlerimiz üşümesin yeter ki, buradan imkanlar el verdiğince bu varilleri sobaya dönüştürerek o bölgelere gönderiyoruz" derken; Şaban Çelik ise, "Bu varilleri sobaya dönüştürerek depremzede kardeşlerimize gönderiyoruz. Havalar soğuk, onlar üşümesin diye kendimiz bir şeyler tasarladık. Bir şekilde onlara destek olabilmek için soba yaptık" şeklinde konuştu. - SAKARYA