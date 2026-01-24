Haberler

Vanspor–Iğdır Fk Maçında "Kahrolsun Işid" Sloganı Atıldı

Trendyol 1. Lig'in Vanspor–Iğdır FK karşılaşmasında, Vanspor taraftarları 'Kahrolsun IŞİD' sloganları atarak dikkat çekti. Maçta yaşanan bu olay, güvenlik ve tribün düzeni tartışmalarını gündeme getirdi.

(VAN) - Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Vanspor– Iğdır FK karşılaşmasında, Vanspor taraftarları, tribünlerden "Kahrolsun IŞİD" sloganları attı.

Vanspor ile Iğdır FK arasında oynanan Doğu derbisinde tribünlerden yükselen sloganlar, statta geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmanın farklı bölümlerinde Vanspor tribünlerinden "Kahrolsun IŞİD" sloganları yükseldi.

Maç güvenliği ve tribün olaylarını yeniden gündeme getiren sloganlarla ilgili kulüplerden ve resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA / Yerel
