Vanspor'dan TFF'nin Bahis Soruşturmasına Destek

(VAN) - Vanspor Futbol Kulübü'nce yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturmasının "son derece kıymetli bulunduğu" belirtilerek, "Futbolun temiz kalması, emeğin ve mücadelenin yalnızca sahada karşılık bulması adına atılan bu adımı son derece kıymetli buluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen ve futbolun saygınlığını korumayı amaçlayan bahis soruşturması sürecini Vanspor Futbol Kulübü olarak kararlılıkla destekliyoruz. Futbolun temiz kalması, emeğin ve mücadelenin yalnızca sahada karşılık bulması adına atılan bu adımı son derece kıymetli buluyoruz. Kulüp olarak her zaman dürüstlük, etik değerler ve sportif adalet ilkeleri çerçevesinde hareket ettik; bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu doğrultuda bahis suistimallerine ilişkin yürütülen sürecin yalnızca futbolcularla sınırlı kalmayıp, tüm kurum, kuruluş ve kişiler özelinde kapsamlı biçimde araştırılmasının büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Ülke futbolunun geleceğini karartan her türlü yasa dışı girişimin karşısında olduğumuzu; temiz, adil ve güvenilir bir futbol ortamı için atılacak tüm adımların takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."