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Vanlılar bayram namazı için camilere akın etti

Vanlılar bayram namazı için camilere akın etti

Yerel Haberler

Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, salavatlar eşliğinde birbirleriyle bayramlaştıktan sonra mezarlıkları ziyaret etti.

Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, salavatlar eşliğinde birbirleriyle bayramlaştıktan sonra mezarlıkları ziyaret etti.

Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Vanlılar, daha sonra vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Kılınan bayram namazının ardından Edremit ilçesindeki Hacı Ömer Şabaniye Merkez Camii'nde, cami imam hatibi tarafından bayram hutbesi okundu. Okunan hutbede; neşe, huzur ve kardeşliğin doruğa çıktığı Ramazan bayramının idrak edildiği belirtildi. Hutbenin devamında, bayramların sevgi ve saygının, ülfet ve muhabbetin, şefkat ve merhametin, vefa ve sadakatin zirve yaptığı günler olduğu kaydedildi.

Hutbeden sonra saf tutan cami cemaati birbirleriyle salavatlar eşliğinde kucaklaşarak bayramlaştı. Camiden çıkan vatandaşlar daha sonra vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Cami Van Yerel Haberler

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