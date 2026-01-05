Vanlı Vatandaşlardan Tüik'in Enflasyon Açıklamasına Tepki: "Bu Vebal Onların Boynunda Kalacaktır"

Haber : İshak Kara

(VAN) - Vanlı vatandaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına tepki gösterdiler, geçinemediklerini belirttiler. Halit Yağızer, "Bunlar gerçekten bu halkın aklıyla oynuyorlar. Bir dönüp piyasaya baksalar, halka sorsalar… Bu vebaldir; bunların vebali onların boynunda kalacaktır" dedi. Emekli Ekrem Pilatın ise, "Eskiden dostlarımızla caddeye çıkıp çay ısmarlayabiliyorduk. Şimdi bir dostumu görünce, çay ısmarlayamam diye yolumu değiştiriyorum" ifadesini kullandı.

Van merkez Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlar, TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu ise yüzde 30,89 olarak açıklamasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyonu "çok kötü" niteleyen Doğan Yağmur, "Böyle bir şey yok. Bu çağda biz geçinemiyoruz. Asgari ücreti gördün mü? Yapmışlar 28 bin lira. 28 bin lira kime yetiyor? Van'da en ucuz kira şu an 20 bin lira. 28 bin lirayla kimse geçinemez. Kafasına göre herkese iş yapıyorlar. En az asgari ücretin 40 bin lira ve üzeri olması lazım. Olmadığı zaman sıkıntı. Bu insanlar ne yapacak? Ben kendim 60 bin lira maaş alıyorum ama yine de geçinemiyorum. Ay sonunu getiremiyorum. Vallahi cebinizde 5 lira para kalmıyor" diye konuştu.

"Bu vebali herkes ödeyecek"

Halit Yağızer ise şunları kaydetti:

"Bunlar gerçekten bu halkın aklıyla oynuyorlar. Bir dönüp piyasaya baksalar, halka sorsalar… Bu vebaldir; bunların vebali onların boynunda kalacaktır. İnsanlar TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmıyor. Caddeye bakın, bu insanların elinde bir poşet var mı? Yok. 16 bin 800 lira alan insanlar kömür mü alacak, çocuğunu okula mı gönderecek, gıda mı alacak, giyim mi alacak, faturalarını mı ödeyecek? Bunlar göz önüne alınmalı. Eğer sadece belli bir kesime para aktarılıp halk eziliyorsa, bunun ne kul ne de Rabbimin nezdinde bir değeri yoktur. Bu vebali herkes ödeyecek."

Emekli Ekrem Pilatın ise şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin hali ortada. Ekonominin durumu hiç iyi değil. Ben emekliyim, emekliler şu anda adeta ölüm aşamasında. Bu gidişle işler daha da zorlaşacak. Ekonomi Bakanı insanların nasıl geçindiğini bilmeli. TÜİK kesinlikle doğru söylemiyor. En düşük ürünleri baz alıyorlar. Ben kirada değilim, prefabrik bir evde yaşıyorum ama yine de zor. Eskiden dostlarımızla caddeye çıkıp çay ısmarlayabiliyorduk. Şimdi bir dostumu görünce yolumu değiştiriyorum, çay ısmarlayamam diye."

"İnsanlar geçinemiyor"

İskan Işık ise şunları söyledi:

"TÜİK rakamları gerçeği yansıtmasa bile tarım ve hayvancılıkta ciddi bir daralma var. Bu düşüşlerin en başında Van geliyor. Sahada zaten her şey görülüyor. İnsanlar geçinemiyor. Eskiden 10 kişilik bir aile tek evde geçinebiliyordu. Şimdi 2 kişi bile geçinemiyor. Tarım ve hayvancılık girdi maliyetleri nedeniyle bitme noktasına geldi. İnsanlar geçim derdiyle sanayi ya da inşaatlara yöneliyor. Bu durum aile yapısını da bozdu."

Malatya'dan Van'a gelen bir vatandaş ise "Malatya'da evimiz yıkıldı. Çocuğun yanına geldik. Kışı burada geçireceğiz. Paramız yok, geçinemiyoruz. Her şey çok pahalı. 1 kilo bulgur 30-40 lira olmuş. Nasıl geçineceğiz?" ifadelerini kullandı.

"Geçinemiyoruz"

Milazim Yaban, "Vallahi çok kötü. Ne olacak bilmiyoruz" dedi. Bir başka vatandaş ise "Ne geçinmesi? Bunlar hangi devirde yaşıyor? Kira, depozito, emlakçı parası… Böyle adalet olur mu? 16 bin maaş alan insan nasıl geçinsin?" diye konuştu.

Mehmet Faruk Özgür, "Emekliler perişan" dedi. Ercan Kaçmaz ise "TÜİK rakamları gerçeği yansıtmıyor. Esnaf, emekli, herkes mağdur. Ek iş yapmasak geçinemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İki aydır işsiz olduğunu belirten inşaatçı Bekir Bilaner de "Çok ucuza çalışıyoruz. Eskiye göre para var ama değeri yok" dedi.

Arif Kaya ise çağrıda bulunarak, "Asgari ücretle geçinemiyoruz. Üç çocuğum var, okula göndermekte zorlanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, buna bir çözüm bulunsun" diye konuştu.