Vanlı Vatandaşlar: Asgari Ücret En Az 60 Bin Olmalı

Güncelleme:
Van'da yaşayan vatandaşlar, yaklaşan asgari ücret pazarlıkları öncesinde beklentilerini dile getiriyor. Emekli ve asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı çektiğine dikkat çeken vatandaşlar, asgari ücretin en az 60 bin lira olması gerektiğini vurguluyor.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Asgari ücret için aralık ayında başlayacak pazarlık süreci yaklaşırken, Van'da vatandaşların en düşük beklentileri 40 ila 60 bin lira arasında bir miktar... Vanlı vatandaş Muhammed Hakkar, "Vallahi 60 bin de olsa azdır. Yani bu gidişle Türkiye batacak. Yani bu gidişle asgari ücret 60 bin de olsa Türkiye kendine gelemez. Emekli, asgari ücretli geçinemiyor" dedi. Serkan Saki ise, "Asgari ücret şu an 22 bin ev kiraları 20 binden aşağı değil yani. 20-30 arası değişiyor. Kimse geçinemez yani sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca emekli ve asgari ücretli vatandaş maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Vanlı vatandaşlar da beklentilerini dile getirdi. Vatandaş Fırat İde, "Asgari ücret şu an zaten çok düşük, 50 de olsa, 60 de olsa rakamın bir önemi yok. Zaten hepsi açlıktan ölüyor. Ben şu an bir okey salonunu işletiyorum. Çay satıyorum. 10 liradan çay satıyorum. Emekliliğin zaten işi gücü yok. Akşama kadar kahveye de zamanı geçiren emekli şu an çay içerek parası yok. Asgari ücretli ve emekliler şu an çay içmeye bile gelemiyorlar. Ölmüşler, gömenleri yok" diye konuştu.

Ömer Kalkan, "Asgari ücretle biz şu an bir şeyimiz yok yani. Asgari ücret bizim ev mutfağına bile yetmiyor. Kendim serbest çalışıyorum. Aylık 80-90 bin alıyorum. Onunla bile kıt kanaat geçiniyoruz. Asgari ücretle geçinen insanlara pes yani. Helal olsun" dedi.

"Asgari ücret en az 60 bin olması gerek"

Remzi Kalkan, "Bu asgari ücretle kimse geçinemez. 22-23 bin lira bu zamanda kimse yani mutfağını bile giderini çıkaramaz. Yeni dönemde asgari ücretin en az 60 bin gibi bir rakam olması lazım. Kirada olan insanlar nasıl geçinecek? Onlar günah. Asgari asgari ücretle çalışıp sonra gel de kira mı vereceksin, ev mi geçindirceksin, çocuğunu okula mı göndereceksin? Böyle bir ülkede yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Emekliyim ek iş yaparak geçiniyorum"

Muhammed Hakkar, "Vallahi 60 bin de olsa azdır. Yani bu gidişle Türkiye batacak. Yani bu gidişle asgari ücret 60 bin de olsa Türkiye kendine gelemez. Emekli, asgari ücretli geçinemiyor. Ne geçinmesi? Bir emekli maaşı alıyorum bir de ekstradan çalışıyorum yine geçinemiyoruz. Geçinmek çok zor. Düzelmez hayatta bu Türkiye düzelmez. Yani düzeleceğinizi bilsek biz kendimizi feda ederiz, böyle bir derecedeyiz" diye konuştu.

"Asgari ücret 22 bin, kiralar 20 binden başlıyor"

Serkan Saki, "Asgari ücret 42 bin olursa güzel olur çünkü insanlar geçinemiyor. Asgari ücret şu an 22 bin ev kiraları 20 binden aşağı değil yani. 20-30 arası değişiyor. Kimse geçinemez yani sanmıyorum" derken Fahrettin Ağdav, "Asgari ücret enaz 38-42 arası olması lazım. Yani bu ülke şartlarıyla kimse geçinemez. Yani hükümetten olumlu adımlar atılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
