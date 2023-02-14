Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Vanlı kadınlar depremzedeler için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedeler için yapılan yardım çağrıları da karşılıksız kalmıyor. Tüm ülkede olduğu gibi Van'da da deprem bölgesine yardımların ulaşması için gerekli tüm çalışmalar devam ederken, Mimoza Kadın Kooperatifi öncülüğünde bir araya gelen kadınlar ise depremzedeler için bere, atkı ve çorap örüp elbise dikiyor.

Van'ın yıllar önce iki büyük deprem yaşadığını ve bu nedenle yaşanan acının farkında olup bu çerçevede çalışmalara başladıklarını ifade eden Mimoza Kadın Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Kavurma Mahalle Muhtarı Melek Kına, "Depremi duyar duymaz acaba ne yapabiliriz diye yönetim kurulu arkadaşlarımızla, üyelerimizle konuştuk. Televizyon karşısında oturup ağlamaktansa, deprem bölgesine destek çıkmamız gerektiğini söyledik. İlk olarak yönetim kurulumuzla, üyelerimizle, öğrencilerimizle birlikte aramızda para toplayıp kumaş aldık. Sonra bu kumaşlardan 2-14 yaş arası eşofman takımları, boğazlı penyeler diktik. Bunun yanında bere, atkı, çorap ve eldivenler ördük. Buraya gelemeyen ve dikime yardımcı olamayan arkadaşlarımız evlerinde kurabiye, pasta ve çörekler yaptı. Eli makas, iğne tutan herkes destek verdi" dedi.

Yardımların iki vardiya şeklinde hazırlandığını belirten Kına, "Çok yorulan arkadaşlarımız gidip dinleniyor. Diğer vardiyadaki arkadaşımız geliyor. Küçük olan bir şey çok büyüdü. Kadınlar koşa koşa geldiler. Burada canla başla çalışıyorlar. Ben bu manada kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dikilen ve örülen giyim malzemelerinin daha sonra paketlendiğini belirten Muhtar Kına, yardımların kurumlar vasıtasıyla deprem bölgelerine ulaştırıldığını söyledi.

Çalışmalarda yer almanın gururunu yaşadığını belirten Usta Öğretici Neşe Aydın ise "Acıları acımızdır. Biz yıllar önce bunu yaşadık. Biz de iki yıkıcı deprem oldu. Onun için onları çok çok iyi anlıyoruz. Belki orada değiliz ama onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Kim ne yapabiliyorsa, hiç kimse bir şey yapamıyorsa dua etsin. Bizde kendimizce bir şeyler yapmaya çalıştık. Memleketçe, ülkece nasıl seferber olduysak, biz de burada öyle seferber olduk" diye konuştu. - VAN