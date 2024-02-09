Vanlı Kadın Futbolcular Depremzedelere Selam Gönderdi

Vanlı kadın futbolcular, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremzedelere selam gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Van İki Nisan Şen Gençler Kadın Futbol Kulübü futbolcuları, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Muradiye Şelalesi'nde etkinlik düzenledi. Depremin yaşandığı illerin plakalarının yazılı olduğu tişörtler giyip, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin isimlerini söyledikten sonra, "Kanımız canımız hep birlikte Türkiye" diyerek depremzedelere selam gönderdiler. - VAN