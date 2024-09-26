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Vanlı Kadın, Devlet Desteğiyle 200 Baş Hayvanla Süt Üretimine Başladı

Vanlı Kadın, Devlet Desteğiyle 200 Baş Hayvanla Süt Üretimine Başladı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan ev kadını Süreyya Süer, devlet desteğiyle kurduğu çiftliğinde günde yaklaşık 2 ton süt üretiyor. Hayalini gerçekleştiren Süer, daha büyük bir işletme kurmayı ve kendi markasını oluşturmayı hedefliyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Süreyya Süer isimli ev kadını, devletten aldığı desteklerle kurduğu çiftliğinde günde yaklaşık 2 ton süt üretiyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Süreyya Süer (36), hayali olan çiftlik için devletin sağladığı desteklerden faydalandı. Eşinin manevi desteğiyle TKDK'nın sağladığı fırsattan yararlanan Süer, buradan aldığı hibe ile ilçeye bağlı Aktaş Mahallesi'nde işletmesini kurdu. İlk etapta 22 adet büyükbaş hay Van alan Süer, şu anda 200 büyükbaş hay Van işletmesini yönetiyor. Simental ve Danimarka kırmızısı ırkları ile günde yaklaşık 2 ton süt üreten Süer, ürettiği sütleri ise kendi işletmelerinde vatandaşlara sunuyor.

Hay Van çiftliğinin çok eskiden beri hayali olduğunu ve bunu eşinin desteğiyle gerçekleştirdiğini ifade eden 4 çocuk annesi Süreyya Süer, "Çoktandır hayalimdi. Eşimle konuştum ve eşim bana destek oldu. TKDK'dan aldığımız desteklerle önce işletmemizi kurduk. Sonra devletin sağladığı desteklerle 22 büyükbaş hay Van aldık. Sonra bu sayı yüz oldu. Şu anda yaklaşık 200 hayvanımız var. Hem süt hem de besicilik yapıyoruz. Burada ürettiğimiz sütleri de oluşturduğumuz Van Süt Çiftliği'nde satışa sunuyoruz" dedi.

"Günde 6 ton süt üretmeyi düşünüyorum"

Eşinin her konuda kendisine destek çıktığını belirten Süer, "Çok zor bir iş değil. İsteyen her kadın hayalini gerçekleştirebilir. Ben kurduğum bu işletmeyi daha çok büyütmeyi düşünüyorum. İkinci bir ahır için projemizi sunmuşuz. İnşallah o projemiz kabul edilirse burada günde 6 ton süt üretmeyi düşünüyorum. Amacım Van'dan 81 ile ürettiğimiz ürünleri göndermek. Bu duygularla her konuda yanımda olan eşime ve bize bu imkanı sağlayan devletimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendi markamızı oluşturmak istiyoruz"

Eşine destek olmak amacıyla 2021 yılında 140 başlık işletme için TKDK'ya proje başvurusunda bulunduklarını belirten Metin Süer ise TKDK'dan aldıkları yüzde 65'lik hibe ile işletmeyi kurduklarını söyledi. 2022 yılında aldıkları 22 büyükbaş hayvan ile başladıkları işletmede şu anda yaklaşık 200 hayvanın olduğunu vurgulayan Süer, "Şu anda günde yaklaşık 2 ton süt üretiyoruz. Süt işletme tesisi kurup aynı zamanda satış mağazası olarak da Van Süt Çiftliği adı altında bir şarküteri oluşturduk. Şu an sütümüz orada günlük olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Amacımız kaliteli süt, kaliteli et ve peynir üretmektir. Şu anda ürettiğimiz süt bize yetmiyor. 3 tona yakın köylerden süt topluyoruz. Bizim amacımız günlük 100 ton süt üretmektir. Bunun için burada daha büyük bir işletme kurmak ve kendi markamızı oluşturmak istiyoruz. Bu manada yetkililerden iklim şartlarımız göz önünde bulundurularak pozitif ayrımcılık istiyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İpekyolu Ekonomi Tarım Kadın Yerel Yaşam van

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