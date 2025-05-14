Vanlı Hayırsever Kadınlar Gazze İçin Hayır Çarşısı Düzenledi

Vanlı Hayırsever Hanımlar ile Van İnfak Grubu Hanımları, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gazze yararına anlamlı bir hayır çarşısı organize etti.

İsrail saldırılarından etkilenen Gazze'de insanlık dramı sürüyor. Temel ihtiyaçlara erişimin neredeyse imkansız hale geldiği bölgede, sivil halk her geçen gün daha da derinleşen bir insani krizle karşı karşıya kalıyor. Bu kapsamda Vanlı kadınlar, elde edilecek gelirin tamamının Gazze'ye gönderileceği bir hayır çarşısı kurdu.

Hayır çarşısının sorumlusu Hamiyet Emir Ağaoğlu, etkinliğe destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Gazze halkı için çeşitli yardım çalışmaları yürüttüklerini belirten Ağaoğlu, bu çalışmaların süreceğini vurguladı.

Bir sonraki yardım faaliyetinde çocuklar için mama ve süt temini konusuna odaklanacaklarını söyleyen Ağaoğlu, tüm hayırseverleri Gazze için duyarlılığa ve desteğe davet etti. Ayrıca, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ile hastane personeline katkılarından dolayı teşekkür etti. - VAN