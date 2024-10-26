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Vanlı Hayırsever Kadından Gazze'ye Destek

Vanlı Hayırsever Kadından Gazze'ye Destek
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Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan bir kadın, bahçesindeki elmaların gelirini Gazze halkına bağışladı. Umut Kervanı Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek olan elmalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Van'da yaşayan bir hayırsever, bahçesindeki elmaların gelirini Gazze'ye bağışladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bir yılı aşkın süredir devam ederken, Van'ın Tuşba ilçesi Akçaören Mahallesi'nde yaşayan bir hayırsever kadın, Gazze halkının yaşadığı drama kayıtsız kalmadı. Bahçesindeki elmaların tamamının gelirini Gazze'ye gönderilmek üzere Umut Kervanı Vakfı'na teslim eden kadın, örnek bir dayanışma sergiledi.

Bölgeye giden vakıf üyeleri, bahçedeki elmaları hasat ederek sepetlere doldurdu. Mahsulün gelirinin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin konuşan Umut Kervanı Vakfı 5. Bölge Koordinatörü Sedat Vatan, topladıkları elmaları nakite çevirerek Gazze'ye göndereceklerini belirtti. Hayırsever kadının Gazze'ye dair büyük bir hassasiyet içinde olduğunu ifade eden Vatan, "Ablamız Gazze'de yaşanan insanlık dramından çok etkilenmiş. Hakikaten Gazze'de şu an ciddi manada bir insanlık dramı var. Bizler de Umut Kervanı olarak elimizden geldiği kadarıyla Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardımları ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen tüm hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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