Vanlı gençler iftar sonrası uzun eşek oyunu oynadı

VAN (İHA) - Van'da iftar sonrası bir araya gelen gençler, kaldırımda "uzun eşek" oyunu oynadı.

Ramazan ayının verdiği maneviyatla gün boyu kalabalık olmasına rağmen sessizliğe bürünen Van caddeleri, iftar sonrası renkli görüntülere sahne oluyor. İftar sonrası kentin en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi cıvıl cıvıl olurken, caddede bir araya gelen gençler "uzun eşek" oyunu oynadı. Çocuklukların da oynadıkları oyunları bir bir oynayan gençlerin mutluluğu güzel görüntüler oluşturdu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel