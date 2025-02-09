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Vanlı Gazeteci Abdurahim Yeşilağaç Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Vanlı Gazeteci Abdurahim Yeşilağaç Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Uzun yıllar Van'da gazetecilik yapan Abdurahim Yeşilağaç, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Yerel haberlerde ve toplumsal konularda yaptığı çalışmalarla tanınan Yeşilağaç, bölge halkının sesi olmayı başarmıştı.

Van'da uzun yıllardır gazetecilik yapan ve bölgenin tanınan isimlerinden biri olan Abdurahim Yeşilağaç, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Abdurahim Yeşilağaç, Van ve çevresinde yıllardır yaptığı gazetecilik çalışmalarıyla tanınıyordu. Yerel haberlerden toplumsal sorunlara kadar birçok konuda kaleme aldığı yazılarıyla bölge halkının sesi olmayı başaran Yeşilağaç, mesleğine olan bağlılığı ve dürüst çalışmalarıyla takdir topluyordu. Gazetecilik kariyeri boyunca birçok gence de ilham kaynağı olan Yeşilağaç, Van'da gazeteciliğin gelişmesine önemli katkılarda bulundu.

Dün ani bir kalp krizi geçiren ve ardından kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yeşilağaç, hayatını kaybetti. Yeşilağaç'ın vefat haberi, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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