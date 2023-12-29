Üye Girişi
Haberler

Vanlı bayan kuaförü Türkiye ikincisi oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Vanlı bayan kuaförü Yiğit Durbak, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen kuaförler yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Vanlı bayan kuaförü Yiğit Durbak, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen kuaförler yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Türkiye'nin kuaförleri Tatvan'da buluşuyor" sloganıyla kuaförlük yarışması düzenlendi. Farklı illerden yaklaşık 400 kuaför ve berberin katıldığı yarışmada Vanlı bayan kuaförü Yiğit Durbak, 'Topuz' dalında Türkiye ikincisi oldu.

Yarışma sonunda mutluluğunu dile getiren Durbak, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Tatvan Bitlis Etkinlik Kadın Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title