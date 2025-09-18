Vanlı anne: 'Barış olsun, bu acı bitsin'

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan anne, "Barış olsun, bu acı bitsin. Artık yeter. Evladımı istiyorum" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti bu hafta da devam etti. Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada açıklamalarda bulundu. Kızı Şeyma Sancar için eyleme katılan Nazlı Sancar, "2012'de 13 yaşında kızımın elini kolunu bağlayarak zorla benim kızımı kaçırdılar. Bu katil parti götürdü PKK'ya verdi. Yıllardır bu haklı mücadelemde onların ensesinden inmedim inmeyeceğim. 2019'da bütün anne ve babalar olarak bu haklı mücadelemizde geri adım atmıyoruz. Bu katil kapısında oturmuşuz, terörün kökünü kurutmuşuz. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle biz zaten terörün kökünü kuruttuk. Anne ve babalar olarak bu katil kapısına geldiğimiz günden beri tek bir çocuk dağa gitmemiş, artık dağa da gitmeyecek. Bizim derdimiz, artık anneler ağlamasın, artık çocuklar dağa gitmesin, artık bu ülkeye şehit gelmesin. Bu evlat mücadelesi sadece Şeyma Sancar için değil, dağdaki bütün çocuklar için bu mücadeleyi veriyorum. Bu haklı mücadelemden de vazgeçmeyeceğim. Son nefesime kadar da ben bu katil kapısında ayrılmayacağım. Hakkım olan Şeyma'mı da söke söke PKK'dan, HDP'den alacağım" dedi.

"Dağdaki bütün çocuklara da çağrımdır, gelsinler ailelerine kavuşsunlar"

Kızı Şeyma'ya da seslenen Nazlı Sancar, "Kızım eğer beni görüyor ve duyuyorsan, ne olur özlemle burada seni bekliyorum. Dağdaki bütün çocuklara da çağrımdır, gelsinler ailelerine kavuşsunlar. Artık dağda, mağarada ölmesinler. Sarı torbada gelmesinler. Allah rızası için beni görüyor ve duyuyorsan, acılı bir anne olarak benim ciğerim paramparça olmuş, evim yıkıldı, artık başka annelerin evleri yıkılmasın, artık anneler ağlamasın" ifadelerini kullandı.

"Barış olsun, bu acı bitsin"

Oğlu Yetiş Mert için eyleme katılan Saliha Mert, evladının nerede olduğunun kendisine söylenmesini isteyerek, "Artık bu HDP'nin kapısına gelmek istemiyorum. Barış olsun, bu acı bitsin. Artık yeter. Evladımı istiyorum" diye konuştu.

Annelerin sesini bastırmak için DEM Parti Van İl Başkanlığı binasından gelen müzik ise tepkiye neden oldu. - VAN