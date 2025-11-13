PKK Tarafından Çocukları Kaçırılan Ailelerin Evlat Nöbeti 112. Haftasında Devam Ediyor

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti Van'da 112'inci haftasında devam ediyor.

Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Daha önce düzenlenen eylemlerde PKK ve parti aleyhine slogan atan aileler, bu kez herhangi bir slogan kullanmadı. DEM Parti Van İl Başkanlığı binasından da bu kez de eylemlere karşı müzik açılmadı.

Eylemlere kardeşi Rahim için 8 yıldır katıldığını söyleyen Mehmet Sıddık Çiftçi, daha önce Diyarbakır'da, ardından Van'da eylemlere katıldığını belirtti. 8 yıldır kardeşinden hiçbir haber alamadığını söyleyen Çiftçi, "Kardeşim bedensel engelliydi. Şemdinli ilçesinde okula gidiyordu. İlçe merkezinden köye gelirken kaçırıldı. Kardeşime buradan sesleniyorum; gelin devlet güçlerimize teslim olun" dedi.

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olanlara rahmet, ailelerine sabır dileyen Abdullah Arslan ise kardeşi Fatih için eylemlere katıldığını söyledi. Bu vatan için çok şehitler verildiğini, güvenlik korucusu olarak kendisinin de 26 yıl boyunca bu görevi yaptığını belirten Arslan, "Kardeşim de Balıkesir'de üniversite okuyordu. Kendisini kandırarak götürdüler. Bir daha da haber alamadık. Buradan kardeşime çağrıda bulunuyorum; inşallah bu süreç başarıya ulaşır. Böylece benim kardeşim de gelip ailesine kavuşur inşallah" diye konuştu. - VAN