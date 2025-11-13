Haberler

PKK Tarafından Çocukları Kaçırılan Ailelerin Evlat Nöbeti 112. Haftasında Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Van'da evlat nöbeti tutan 35 aile, 112. haftada DEM Parti binası önünde basın açıklaması yaptı. Aileler, daha önceki eylemlerdeki sloganları bu kez kullanmadı. Eylemlere katılan aile üyeleri, kayıplarının geri dönmesi için umutlarını dile getirdiler.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti Van'da 112'inci haftasında devam ediyor.

Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Daha önce düzenlenen eylemlerde PKK ve parti aleyhine slogan atan aileler, bu kez herhangi bir slogan kullanmadı. DEM Parti Van İl Başkanlığı binasından da bu kez de eylemlere karşı müzik açılmadı.

Eylemlere kardeşi Rahim için 8 yıldır katıldığını söyleyen Mehmet Sıddık Çiftçi, daha önce Diyarbakır'da, ardından Van'da eylemlere katıldığını belirtti. 8 yıldır kardeşinden hiçbir haber alamadığını söyleyen Çiftçi, "Kardeşim bedensel engelliydi. Şemdinli ilçesinde okula gidiyordu. İlçe merkezinden köye gelirken kaçırıldı. Kardeşime buradan sesleniyorum; gelin devlet güçlerimize teslim olun" dedi.

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olanlara rahmet, ailelerine sabır dileyen Abdullah Arslan ise kardeşi Fatih için eylemlere katıldığını söyledi. Bu vatan için çok şehitler verildiğini, güvenlik korucusu olarak kendisinin de 26 yıl boyunca bu görevi yaptığını belirten Arslan, "Kardeşim de Balıkesir'de üniversite okuyordu. Kendisini kandırarak götürdüler. Bir daha da haber alamadık. Buradan kardeşime çağrıda bulunuyorum; inşallah bu süreç başarıya ulaşır. Böylece benim kardeşim de gelip ailesine kavuşur inşallah" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü

Herkesin gözü önünde baba ile oğlunu katletti
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Siyasilerden Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajları

Siyaset dünyasından şehit olan pilotumuz için başsağlığı mesajları
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.