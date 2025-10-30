Haberler

Van'da Evlat Nöbeti 111. Haftasında Barış Umutlarıyla Sona Yaklaşıyor

PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, Van'da 111. haftasına girerken, aileler bu kez dualarla yürüyerek 'Terörsüz Türkiye' sürecine umut taşıdı. 35 ailenin katıldığı yürüyüşte slogan atılmadı ve aileler, barış umudunu dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler. Aileler, yıllardır süren evlat mücadelesinin artık sona ereceğine inandıklarını belirtti.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti Van'da 111'inci haftasına girerken, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte aileler bu hafta dualarla yürüdü.

Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Daha önce düzenlenen eylemlerde PKK ve parti aleyhine slogan atan aileler, bu kez herhangi bir slogan kullanmadı. Aileler, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dolayısıyla slogan atmazken, DEM Parti Van İl Başkanlığı binasından da ilk kez eylemlere karşı müzik açılmadı.

Eyleme katılan annelerden Nazlı Sancar, sürecin kendilerine umut verdiği bir aşamaya geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Sancar, "Bugün slogan atmadık ve dualarla yürüdük. Bugün komisyon oturacak ve Allah'ın izniyle artık barış olacaktır. Artık anneler ağlamayacak ve şehitler gelmeyecek. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye olacak. Anne ve babalar olarak 8 yıldır evlat mücadelesi veriyoruz. Acımız çok büyük ve evladın da tarifi yoktur. Yıllardı kol, kanatlarımız kırık ve bir yanımız ise eksikti. Dört gözle evlatlarımızı bekliyoruz ve bayram havası yaşıyoruz. İnşallah evlatlarımıza kavuşacağız ve bu hasret de bitsin. Bizler de terörsüz bir Türkiye istiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
