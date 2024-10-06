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Vangölü Aktivistleri Derneği'nden Doğa Yürüyüşü

Vangölü Aktivistleri Derneği'nden Doğa Yürüyüşü
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği'nin kadın üyeleri, doğanın korunmasına ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla 20 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Vangölü Aktivistleri Derneğinin kadın üyeleri tarafından doğanın önemine ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla 20 kilometre yürüyüş yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen kadınlar; çevre temizliği, doğanın önemi ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla 20 kilometre yürüdü. Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen doğa yürüyüşüne Bitlis ve çevre illerden 15 kadın katıldı. Tatvan ilçesinde bir araya gelerek Pınarbaşı Mahallesi'ndeki tepelere tırmanan kadınlar, yaklaşık 6 saat yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğanın korunmasına ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyleyen Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dilruba Ercan, "Biz kadınlar olarak Tatvan çevresindeki dağlarda doğa yürüyüşüne çıktık. Belirlediğimiz bu parkurumuz yaklaşık 20 kilometredir. Bu güzel günde amacımız doğaya, çevreyi korumaya ve sağlıklı yaşama dikkat çekmektir. Yürüyüş esnasında Tatvan'ın güzel manzarasının fotoğraflarını çekeceğiz. Kadın eliyle kadınlara doğanın önemi ve çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek istiyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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