Üye Girişi
Haberler

Van YYÜ'de Filistin'e Destek İçin 'Gazze' Koreografisi Oluşturuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bir araya gelenler, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla 'Gazze' koreografisi oluşturdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protesto etkinliği, Van YYÜ Edebiyat Fakültesi önünde gerçekleşti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde ( Van YYÜ) bir araya gelenler, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla "Gazze" koreografisi oluşturdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Protesto kapsamında Van YYÜ Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar, merkezi yemekhane binasına kadar yürüyüş düzenledi. Etkinliğe katılanlar daha sonra 'Gazze' koreografisi oluşturdu.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, bir yanda Gazze'de Siyonist rejimin zulmü ve katliamlarının diğer yanda dünyanın ilgisizliği ve tepkisizliğinin devam ettiğini belirtti. Öğretim Görevlisi İslam, "Bizler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci toplulukları olarak mayıs ve haziran aylarında 37 gün boyunca bu zulümler karşısında sesimizi yükseltmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Gazze nöbet çadırında öğrencilerimiz kimi zaman derslerine gitmedi. Devamsızlık haklarını sonuna kadar kullandılar. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Ribat çadırını bir okula dönüştürdüler. Bizler burada çok şey öğrendik. Aslında Gazze dünyaya çok şey öğretti. Bu süreçte üniversitemizden pek çok kardeşimiz ve hocalarımız ve rektörlüğümüz bizlere destek oldu. Okulun bitmesi, sınavlar ve artık öğrencilerin evlerine gideceğinden dolayı Gazze nöbet çadırımızdaki faaliyetlerimizi bitirmek zorunda kaldık. Ancak nöbetimiz yine de devam ediyor. Her fırsatta, eylem ve söylemlerimizle zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Filistin İsrail Gazze Van Yerel Politika Güncel Haberler

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Bakmadan Geçme

MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KÖFN grubu dağılıyor mu? Grup üyelerini birbirlerini neden sildi, ne oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Temmuz Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? Meteoroloji uyardı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Uçuk neden çıkar? Uçuk çıkması ne anlama gelir? Uçuk ne zaman geçer?
Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım

Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title