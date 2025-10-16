Haberler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Rojin Kabaiş'in Vefatına İlişkin Açıklama

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, öğrencileri Rojin Kabaiş'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, hukuki süreç hakkında bilgi vererek asılsız iddialara karşı duyarlılık gösterdi. Üniversite, adaletin sağlanması için yetkili mercilerle işbirliği içinde olduğunu belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, Rojin Kabaiş'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Üniversitemiz, hukuki süreç kapsamında yetkili mercilerin talep ettiği bilgi ve belgeleri eksiksiz biçimde paylaşmış, sürecin adil ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için devletimizin ilgili kurumlarıyla irtibat ve koordinasyon halindedir" denildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak öğrencimiz Rojin Kabaiş'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Bu elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin sağlanması için yetkili merciler tarafından yürütülen yasal süreci üniversitemiz yakından ve titizlikle takip etmektedir. Son günlerde bazı basın yayın organları ve çoğunluğu sahte sosyal medya hesaplarında, öğrencimiz Rojin Kabaiş'in vefatı üzerinden üniversitemizi ve yöneticilerimizi hedef alan asılsız iddialar nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Öğrencimiz Rojin Kabaiş'in vefatına ilişkin soruşturma, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olup, süreçle ilgili bilgi paylaşımı, yalnızca yargı mercilerinin takdirindedir. Üniversitemiz, hukuki süreç kapsamında yetkili mercilerin talep ettiği bilgi ve belgeleri eksiksiz biçimde paylaşmış, sürecin adil ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için devletimizin ilgili kurumlarıyla irtibat ve koordinasyon halindedir. Üniversitemiz yöneticileri, olayın ilk gününden itibaren gelişmeleri yakından izlemiş; öğrencimizin ailesiyle irtibat halinde olmuş, ailenin acısını derinden paylaşmıştır. Üniversitemiz yöneticileri, merhume öğrencimizin ailesine Diyarbakır'da taziye ziyaretinde bulunmuş, ayrıca Rojin evladımızın kabrini ziyaret ederek dua etmişlerdir. Geçtiğimiz Ramazan ayında ise öğrencilerimizin katılımıyla anma programı düzenlenmiştir. Merhume öğrencimiz Rojin Kabaiş için adaletin tecelli etmesini samimiyetle talep eden, süreci hukuk ve saygı çerçevesinde takip eden tüm kişi ve toplulukların çabalarını değerli ve anlamlı bulduğumuzu ve desteklediğimizi özellikle belirtmek isteriz. Ancak son dönemde çoğunluğu sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan yalan, iftira, hakaret, tehdit ve hedef gösterici nitelikteki paylaşımlar ile kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Yeni akademik yılın başladığı bu dönemde, bu tür içeriklerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı ve organize bir girişim olarak değerlendirilmektedir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, tüm faaliyetlerini yasal mevzuat, etik ilkeler ve yükseköğretim düzenlemeleri çerçevesinde; şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir. Üniversitemiz hakkında çoğunluğu sahte hesaplar üzerinden yürütülen asılsız iddialarda bulunan şahıslar ile bu hesapları yönlendiren veya kullanan kişiler hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, kendi kişisel hırs ve menfaatleri için bu acı olayı kullanarak asılsız iddialarda bulunanlar, yayanlar hakkında yeni suç duyuruları ve gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır. Kamuoyunun, maksatlı biçimde üretilen asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerimizin güvenliği, huzuru ve refahı için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edecek; her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi görme sorumluluğuyla hareket etmeyi sürdürecektir. Merhume öğrencimiz Rojin Kabaiş'i rahmetle anıyor; ailesine, yakınlarına ve tüm üniversite camiamıza bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin bir an önce tecelli etmesi yönünde devletimizin kurumlarıyla irtibat ve koordinasyon halinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
