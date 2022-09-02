Van yerel: Van Tarihi, İstanbul Yenikapı'da Tanıtılacak

Van haber: Van Dernekler Federasyonu (VANFED) Başkan Fatih Yağız "İlkini yapacağımız Van tanıtım günleriyle ilgili pari farketmeksizin bütün partilerimizi, halkımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımız ve bütün iş insanlarımızın tamamını bu programın sahibi olmaya davet ediyorum" dedi.

İSHAK KARA

Van Dernekler Federasyonu (VANFED) Başkan Fatih Yağız "İlkini yapacağımız Van tanıtım günleriyle ilgili pari farketmeksizin bütün partilerimizi, halkımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımız ve bütün iş insanlarımızın tamamını bu programın sahibi olmaya davet ediyorum" dedi.

Bugün basın toplantısı düzenleyen VANFED Başkan Fatih Yağız, "20-23 Ekim'de Van'ın bütün kültürünü tarihini İstanbul yeni kapıda sergilemek ve tanıtmak üzere sanatçılarımızla kültürümüzle, organik ürünlerimizle, kadınlarımızla profesörlerimizle, akademisyen ve yazarlarımızla bir çok alanda, dengbej ve sanatçılarımızla dolu dolu bir program ile birlikte kendi esnafımızı iyi para kazanabileceği, altı ayda burada yapamadığı ve orada 4 günde bir senenin kazancını kazanabileceği bir umutla bu yola çıktık" diye konuştu.