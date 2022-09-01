Van yerel haberleri | Van'da 'Kadına El Kalkamaz' bilgilendirmesi Yerel Haberler Van yerel haberi... Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak 'Kadına El Kalkamaz' sloganı ile erkeklere farkındalık oluşturmak maksadıyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak 'Kadına El Kalkamaz' sloganı ile erkeklere farkındalık oluşturmak maksadıyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Ekipler, 500 erkek vatandaşa kadın hakları hakkında bilgi vererek, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının önemini anlattı. Toplamda 500 bilgilendirme broşürü dağıtımını sağlayan ekipler, Van ilinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Müdürlüğü Van Yerel Haberler

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