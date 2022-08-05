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Van yerel haberleri... Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında

Van yerel haberleri... Van Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında

Van yerel haberi | Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak için başlattığı farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak için başlattığı farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ortak çalışması ile başlatılan farkındalık çalışmaları devam ediyor. Program çerçevesinde yaklaşık 200 görme engelli vatandaş ve aileleri, Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle belirlenen noktalardan alınarak Edremit ilçesindeki Kocaeli Parka getirildi. Burada görme engelli vatandaşlar ve aileleri için yerel sanatçılar mini bir konser verdi. Konserde görme engelli Ali Bilal da şarkı söyledi. Konserin ardından görme engelli vatandaşlar ve ailelerine yemek ikramı yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan programın her hafta farklı engel grubundaki vatandaşların katılımıyla devam edeceği belirtildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Yerel Haberler

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