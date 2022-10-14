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Van yerel haberi... Özalp Müftülüğü'nden gençlere umre hediyesi

Yerel Haberler

Van yerel haberi... Özalp Müftülüğü'nden gençlere umre hediyesi

Van haberler: Van'ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından yıl içerisinde din görevlilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklere aktif olarak katılan öğrenciler arasında düzenlenen kura ile 2 öğrenci umreye gitmeye hak kazandı.

Van'ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından yıl içerisinde din görevlilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklere aktif olarak katılan öğrenciler arasında düzenlenen kura ile 2 öğrenci umreye gitmeye hak kazandı.

Özalp İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, yıl içerisinde din görevlilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklere aktif olarak katılan öğrenciler arasında düzenlenen kura ile Umre çekilişi düzenledi. Mevlid-i Nebi Haftası programında gerçekleştirilen çekilişte, ayrı kategorilerde 1 erkek ve 1 kız öğrenci asil olarak seçilirken, 2 erkek ve 2 kız öğrenci de yedek aday olarak seçildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M.Emin Nasır, İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, kurum amirleri ve vatandaşların huzurunda gerçekleştirilen kura ile umre hediyesi kazanan öğrenciler belirlendi. Kura sonuçlarına göre, Seydibey Mahalle Akmeşet Camii öğrencisi Diyar Sir ve Hazret-i Aişe Kur'an Kursu öğrencisi Sibel Gündüz asil olarak umreye gitmeye hak kazandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Özalp Van Yerel Haberler

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