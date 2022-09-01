Van yerel haberi | Edremit'te Mobil Atık Getirme Noktaları Kuruluyor
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Gelen Van haberine göre Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından atıkları kaynağında ayrıştırmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla “Mobil Atık Getirme Noktaları” oluşturuldu.
Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından atıkları kaynağında ayrıştırmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla "Mobil Atık Getirme Noktaları" oluşturuldu.
Edremit Belediyesi geri dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekledi.
Edremit Faruk Serpil Parkı'nda kurulan "Mobil Atık Getirme Noktası" geri dönüşüm çalışması, ilk olarak Edremit merkezinden başladı. Sıfır atık projesi, belirlenen program dahilinde Zeytinli, Akçay, Güre ve Altınoluk Mahalleleri'nde de uygulanarak yaygınlaştırılacak.
Kaynak: ANKA / Yerel