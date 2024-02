Van ve Hatay'da yaşanan depremler anlatıldı

Van'da 1976 yılında yaşanan depremde enkaz altında kalan Muharrem Hergül, ardından 6 Şubat depreminde ise Hatay'ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı binanın 5. katında depreme yakalandıkları anları anlattı.

Depremde, yaşadıkları apartmanda büyük hasar oluşması sebebiyle ailesiyle birlikte Hatay'dan Bilecik'in Bozüyük ilçesine yerleşen Muharrem Hergül, yaşadığı depremleri şöyle anlattı: "24 Kasım 1976 yılında merkez üssü Van'ın Çaldıran ilçesinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Ben o yıllarda 6 yaşındaydım. Yaşadığımız o depremde ben, annem, ağabeyim, kız kardeşim ve erkek kardeşim enkazda kaldık. Bizi, o enkazın altından vatandaşlar kurtardı diye hatırlıyorum."

"İkinci büyük depremi Hatay'da yaşadı"

1996 yılında Hatay'a yerleştiklerini ve burada esnaflık yaptığını belirten Muharrem Hergül, ikinci büyük depremi Hatay'da yaşadığını söyledi.

Hergül, konuşmasına şöyle devam etti: "6 Şubat 2023 yılında yaşanan o asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme maruz kaldık. Ben 5. katta oturuyordum. Oğlum aynı binada 4. katta oturuyordu. Saat 4'ü 17 geçe eşim bana deprem olduğunu söyledi. Bende kendisine korkmaması için "Bazayı ben salladım" dedim. Hissettim büyük bir felaketin olacağını. Bağırmaya başladım. Diğer odada oğlumu ve alt katta oturan oğluma ve gelinime seslendim. Sarsıntı artmaya başladı. O esnada her taraf karanlığa gömüldü. Elektrikler kesildi. Siren sesleri, insanların çığlıkları duyuldu. Sarsıntı durunca çocuklarımla birlikte teras kata çıktık. Bir daha sarsıntı meydana geldi. Dua ettik. Sarsıntı durunca merdivenlerden dışarı çıktık. Çok yağmur yağıyordu. Aşağı indik. Ortalık ana baba günüydü. Kıyamet kopmuş gibi hissettik. Her taraf karanlık. Her yerde yardım çığlıkları vardı. Göz gözü görmüyordu. Yıkılan evlerden aşağıya inen yatak döşek naylon gibi eşyaları sahaya taşıdık. Çünkü yağmura karşı milletin barınması için uğraştık. Sahada gönüller ile birlikte yardım etmek için çalıştık. Barınma, yiyecek, giyecek gibi çeşitli konularda birbirimize destekte bulunduk. Bu arada çevre illerden de gelenler oldu. Yani Bozüyük, Eskişehir, İstanbul, İzmir Adana, Mersin doğu bölgesi, güney bölgesinden gelen hayırsever vatandaşlar bize yardıma geldiler. Beraber gönüllü olarak sahada çalışmaya başladık. Ancak 21. ve 22. günü itibariyle herkese görevi tamamlattırdıktan sonra oraya iş makineleri gelip enkaz kaldırmaya, molozları kaldırmaya yani temizlemeye yönelik bir çalışma yapılacağını söylediler. Herkes oradan ayrılırken Bozüyük'te bulunan bir iş adamı, oğlunun vasıtasıyla bizi Bozüyük'e taşıdılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gereken yardımı yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Depremin üzerinden bir yıl geçti. Yaramız hala taze. Acımızı içimizde hissediyoruz. Çok can kaybı oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sabırlar diliyorum" diye konuştu.

"Rüyasında gördüğü deprem gerçek oldu"

Muharrem Hergül'ün oğlu Azimcan Hergül; "6 Şubat 2023 depreminden birkaç ay önce rüyamda asrın felaketine benzer bir depremi gördüm. Rüyamda gördüğüm depremde köprüler havadaydı. Enkazlar molozlar vardı. Rüyamı babama ve anneme anlattım. Vardır her şeyde hayır dediler. Bende hakkımızda hayırlısı dedim. Aradan birkaç ay geçtikten sonra başımıza bu deprem geldi. Aradan bir yıl geçti. Ama benim için bir yıl geçmemiş. Dünkü gibi hala aklımda unutamıyorum. Sonuçta arkadaşlarım olsun, tanıdığım dostum olsun, çevrem olsun vefat edenlerim çok. 6 Şubat depreminde vefat edenlere rabbim mekanlarını cennet eylesin, geriye kalanlarda Allah sabır versin" dedi. - BİLECİK