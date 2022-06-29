Van ve 54 Bölge Eczacı Odasından Ortak Açıklama: "Kademeli Eylem Planımız Acilen Hayata Geçecek" - Haberler

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Van ve 54 Bölge Eczacı Odasından Ortak Açıklama: "Kademeli Eylem Planımız Acilen Hayata Geçecek"

ANKA - Yerel
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Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası'nın başkanları ve yöneticileri tarafından düzenlenen toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, eczacılık sektöründe yaşanan ekonomik sorunların ve ilaç krizinin görmezden gelindiği vurgulanarak, kademeli eylem planı kararı alındığı bildirildi. Her iki eczaneden birisinin kapanma tehlikesi altında olduğu ifade edilen açıklamada, "Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir" denildi.

İSHAK KARA

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası'nın başkanları ve yöneticileri tarafından düzenlenen toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, eczacılık sektöründe yaşanan ekonomik sorunların ve ilaç krizinin görmezden gelindiği vurgulanarak, kademeli eylem planı kararı alındığı bildirildi. Her iki eczaneden birisinin kapanma tehlikesi altında olduğu ifade edilen açıklamada, "Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir" denildi.

Van Hakkari ve Bitlis Eczacılar odası başkanı Fikret Baransel, "Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bu durum ciddi sağlık sorunları yaratacaktır. Bununla birlikte, başta onkoloji ilaçları olmak üzere çok sayıda yeni nesil ilaç, Türkiye'ye gelmemektedir. Hastalarımız daha etkin ve yenilikçi tedavi yöntemlerinden mahrum kalmaktadır" dedi.

ANKA / Yerel

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