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Van Valisi Ozan Balcı, trafik kazası sonucu yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti

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Vali Balcı, Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan askerleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınlarıyla da hasbihal eden Vali Balcı, kitap hediye ettikten sonra hastaneden ayrıldı.

Van Valisi Ozan Balcı, trafik kazası sonucu yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Vali Balcı, Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta ve hasta yakınlarıyla da hasbihal edip geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Balcı, kendilerine kitap hediye ettikten sonra hastaneden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başkale trafik Balcı Van Yerel Güncel Haberler

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