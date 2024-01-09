Van Ticaret Borsası Başkanı'ndan Gazeteciler Günü Mesajı

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Süer, mesajında, "Yerel ve ulusal basın mensupları, kamuoyunu bilgilendirme adına önemli bir hizmete imza atmaktadırlar. Ülkemizde, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar getiren 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle birlikte her yıl 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Tüm son teknolojik gelişmeler de gösteriyor ki basın, bir ülkenin vazgeçilmez bir unsurudur. Van, bölge, Türkiye ve dünya ile ilgili haberleri bizlere ulaştıran gazetecilerimiz, önemli bir güçtür. Bilgi çağının bir gereği olarak bizleri düzenli olarak bilgilendiren medya mensupları büyük bir emek vermektedir. Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemiz için önemli bir hizmet sunmaktadırlar. Basın etik, ilke ve kurallarına uyan, sorumluluğunun bilinciyle hareket eden, toplumsal duyarlılığa özen gösteren, farkındalık oluşturan, kamu yararına çalışan, doğru ve tarafsız yayın yaparak halkımızı bilgilendiren, tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, tüm zorluklara rağmen gece gündüz demeden çalışan ve görevini ilkeler doğrultusunda yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Tüm gazetecilerimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN