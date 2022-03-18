VAN (İHA) - Van Shopping Fest kapsamında 'Dengbej ve Kaside' programı düzenlendi

VAN - Van'da Shopping Fest alışveriş günleri kapsamında 'Dengbej ve Kaside' programı düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Shopping Fest tüm coşkusuyla devam ediyor. Etkinlik kapsamında bugün sahne alan dengbejler, birbirinden güzel eserler seslendirdi.

Bölge kültürünün asırlık sembollerinden olan dengbejlik, büyükşehir belediyesi ile yeniden hayat buluyor. Bu kapsamda Van Shopping Fest'in üçüncü gününde gerçekleştirilen 'Dengbej ve Kaside' programı vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Soğuk havaya rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği programda Metin Barlık Türkçe ve Kürtçe eserler seslendirirken, yerel sanatçılardan Tayfun Soğukbulak, Bahattin Nur ve Zafer Yaren ise birbirinden güzel kelam ve kasideler okudu.

Vanlıların Berat Kandili'ni de tebrik eden sanatçılar, Van Büyükşehir Belediyesine organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerlerine katkı sağlanması ve kent ekonomisinin canlandırılması amacıyla düzenlenen Shopping Fest etkinliklerinin 29 Mart tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Program kapsamında etkinlik alanına gelen vatandaşlara kandil simidi de ikram edildi.