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Van polisinden sokak hayvanlarına sevgi eli

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van polisinden sokak hayvanlarına sevgi eli

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak hayvanları için besleme etkinliği düzenledi.

VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak hayvanları için besleme etkinliği düzenledi.

Van'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği organizesinde, olumsuz hava şartları sebebiyle sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacının karşılanması için kent genelinde besleme etkinliği düzenlendi. Sokak hayvanlarını besleyip sevgiyle dokunan polis ekipleri, çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Emniyet Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, kar, Van, Yerel, Haberler

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