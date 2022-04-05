Van polisi 'SİBERAY' programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor

VAN (İHA) - Van polisi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi konusunda öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan "SİBERAY" programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik 'Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ile Teknoloji Bağımlılığı' konularında seminer-eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. - VAN