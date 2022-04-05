Van polisi "SİBERAY" programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

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Van polisi "SİBERAY" programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van polisi 'SİBERAY' programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Van polisi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi konusunda öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

VAN (İHA) - Van polisi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi konusunda öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan "SİBERAY" programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik 'Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ile Teknoloji Bağımlılığı' konularında seminer-eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. - VAN

Van polisi SİBERAY programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Van polisi SİBERAY programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Van polisi SİBERAY programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Van polisi SİBERAY programı çerçevesinde öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Siber Suçlarla Mücadele, Van Emniyet Müdürlüğü, Van, Yerel, Haberler

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